Rheinfelden: Simon Gleichauf wird zum Priester geweiht

In den vergangenen Monaten habe Gleichauf in der Seelsorgeeinheit Rheinfelden viele Momente erlebt, die ihn darin bestätigt hätten, in Zukunft als Priester zu wirken, wie die Erzdiözese Freiburg mitteilt. Gleichauf wolle mit seinem Wirken das Evangelium bekannt machen und den Menschen zeigen, dass Gott real sei: „Dafür möchte ich mein Leben einsetzen. Besonders den jungen Menschen und denen, die auf irgendeine Weise an unserer Welt leiden, möchte ich weitergeben, dass es eine größere Perspektive gibt als das, was man gerade nur sehen kann“, bekräftigt er.

Simon Gleichauf ist in Rielasingen-Arlen im Hegau aufgewachsen. Bereits in seiner Kindheit und Jugend begann er, sich intensiv mit seinem persönlichen Glauben zu beschäftigen. Ein Berufungserlebnis, so der Diakon, erfuhr er auf einer Wallfahrt. So absolvierte er nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in der katholischen Kirchengemeinde Calw und verbrachte sechs Monate in Ghana, wo er als Freiwilliger eine Schule unterstützt hat. Anschließend studierte er an der Universität Freiburg Theologie und verbrachte ein Theologisches Studienjahr in Jerusalem.