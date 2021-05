Rheinfelden Solidarität darf kein Fremdwort sein

Bleibt soziale Kälte als Folge der Coronaregeln?

Größere Sorgen bereitet Hartwig indes das mit Beginn der Pandemie immer wieder propagierte und auch zu praktizierende „social distancing“ mit strenger Kontaktbeschränkung. „Was nehmen unsere Kinder von einem solchen Leben mit?“, fragte sie und befürchtet künftig ein Klima der sozialen Kälte, dem entschieden entgegengetreten werden müsse. Es müsse also weiter gelten, dass die Menschen füreinander einstehen und den Schwächeren helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Letztlich lautete ihr Aufruf: „Lasst uns weiterkämpfen und Zeichen der Solidarität setzen – Glück auf.“

DGB-Kreisvorsitzender Thomas Schwieger mahnte nicht nur Solidarität in der Pandemie an, sondern auch in der Arbeitswelt und vor allem im sozialen Wohnungsbau. Auch in der Region werde es immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Land soll sich für sozialen Wohnungsbau engagieren

„Bezahlbarer Wohnraum ist ein Menschenrecht“, prangerte er an und schlug eine Landesentwicklungsgesellschaft vor, die sich für den sozialen Wohnungsbau einsetzt.

Auch Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt sieht bei weiter anhaltender Pandemie die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft. Schnellstmöglich gelte es, von den Anordnungen wieder hin zu Diskussionen im Sinne der Demokratie zu kommen, erklärte er in seinem Grußwort. Grundsätzlich freute er sich, dass der DGB bei einer zentralen Veranstaltung zum Tag der Arbeit am Standort in Rheinfelden traditionell festhält.

„Solidarität darf kein Fremdwort, sondern muss gelebter Alltag sein“, forderte DGB-Gewerkschaftssekretär Jan Wieczorek. Und das gelte nicht nur am 1. Mai, sondern an jedem Tag im Jahr. Solidarität sei das Fundament der Demokratie.