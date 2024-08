Rheinfelden: Spaß, Sport und Spiel für Patienten

Viele Spielstationen

Das Sport- und Spielfest bot eine Vielzahl von Spielstationen, die von erfahrenen Therapeuten sorgfältig zusammengestellt wurden, um den individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen der Patienten gerecht zu werden. Zu den Aktivitäten gehörten Ballon schießen, Boccia, Dosenwerfen, Koordinationsspiele und vieles mehr. Ziel war es, die Freude an Bewegung zu fördern und den Rehabilitationserfolg zu unterstützen.

Die Schirmherrschaft übernahmen Romy Burkhard, Stabhochspringerin des Schweizer Nachwuchs-Nationalkaders mit dem Ziel, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen, und Matthias Kyburz, einer der besten Orientierungsläufer der Welt, der beim Paris Marathon 2024 an den Olympischen Spielen in Paris den 30. Platz belegt hat. Die erste Mannschaft des TV Möhlin, seit mehr als zehn Jahren in der Nationalliga B aktiv, unterstützt zudem die Veranstaltung. Zu den Spielern gehört im übrigen auch Lucas Grandi, ein Mitarbeiter der Reha Rheinfelden.