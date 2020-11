Rheinfelden Spatenstich unter nur vier Augen

Rheinfelden. „Wir tragen damit der aktuellen Wohnraumsituation Rechnung und halten unser Versprechen, uns für eine Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts einzusetzen“, betont Markus Schwamm, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau in einer Pressemitteilung. „Nachdem bereits bei unserem Bauprojekt an der Römerstraße Wohnungen zu 50 Prozent öffentlich gefördert wurden, legen wir nun mit den zu 100 Prozent geförderten neuen Wohnungen an der Ernst-Reuter-Straße nach.“

Um den Wohnkomfort für die Bewohner zu erhöhen und gleichzeitig die Energiebilanz des Gebäudes zu verbessern, wird der Neubau im KfW-55-Standard errichtet. „Durch die energieeffiziente Bauweise unterstreicht die Wohnbau auch die Nachhaltigkeitsziele der Stadt“, ergänzt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Mitteilung. Zudem profitieren die späteren Bewohner von vergünstigten Strompreisen: Gemeinsam mit der Bürgerenergie Dreiländereck ist zusätzlich die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant, die einen Teil des Gesamtenergieverbrauchs vor Ort erzeugt und den Mietern über ein Mieterstrommodell zur Verfügung gestellt wird. „Durch Projekte wie dieses, das die Klimaziele der Stadt unterstützt, bewirbt sich die Stadt um den European Energy Award (EEA) in Gold. Und damit verbindet sie und ihre ,Wohnbau‘ ihren ökologischen Anspruch mit langfristigen ökonomischen Vorteilen der Bewohner“, freut sich Eberhardt in der Mitteilung.