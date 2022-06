Rheinfelden - Mit einem kleinen Spatenstich-Festakt ist am Montag die Baustelle für die Verkehrsanbindung zum neuen zentralen Feuerwehrgerätehaus an der Römerstraße in Rheinfelden eröffnet worden. Bis September wird der wichtige Verkehrsknotenpunkt am nördlichen Ende der Kernstadt gesperrt sein. Dies gilt auch für die Zufahrt vom Kreiskrankenhaus und den komplette Tunnel des äußeren Stadtrings. In Vertretung von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hielt der kommissarische Bauamtsleiter Tobias Obert die Grußworte, ehe mit Vertretern der beteiligten Baufirmen, des Bauamts und dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Marc Thoma die Schaufeln geschwungen wurden. Wie erläutert wurde, könne dank der Vollsperrung viel Zeit gespart und die Bauzeit möglichst kurz gehalten werden. Neben dem Anschluss des im Bau befindlichen Feuerwehrhauses wird gleichzeitig bereits jetzt eine Abzweigung für das künftige Nollinger Neubaugebiet „Cranachstraße Ost“ angelegt. Umgeleitet wird der Verkehr in der Zwischenzeit über die B34 sowie durch Nollingen.