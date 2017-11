Rheinfelden SPD leckt ihre Wahlwunden

Rheinfelden (mv). Unter dem Motto „SPD – und nun?“ beleuchteten die Rheinfelder Sozialdemokraten bei ihrer Hauptversammlung am Mittwoch auch das Ergebnis der zurückliegenden Bundestagswahlen und fragte sich, wie es nach der schmerzlichen Wahlniederlage weitergehen soll. Auf die Versammlung eingestimmt wurden die anwesenden zwölf Mitglieder des Ortsvereins von ihrer Vorsitzenden Karin Paulsen-Zenke von einer „ZEIT“-Grafik kurz nach den Bundestagswahlen, welche die SPD inmitten eines Geflechts und eines Wirrwarrs zeigt, das schier nicht zu entwirren ist.

Wie realitätsnah diese Grafik die Stimmung an der Basis widerspiegelt, zeigte sich auch bei den Erklärungsversuche für das Wahlergebnis, die SPD-Stadtrat Alfred Winkler anführte und den Versuch machte eine Deutung für die Wahlniederlage zu finden. Zur Hilfe nahm er die Zahlen über die Wählerwanderungen, erklärte, dass die CDU noch viel größere Verluste als die SPD eingefahren habe und verwies immer wieder auf einen Artikel worin Noch-SPD-Außenminister Siegmar Gabriel für ihn nachvollziehbare Deutungen für das SPD-Wahldebakel aufgezeigt hatte.

SPD-Mitglied Georg Staudenmayer widersprach indes Alfred Winkler und meinte es müsse angesichts der Wahlergebnisse etwas viel Gravierenderes passiert sein, was den Wahlausgang erklären könnte. Seiner Ansicht nach sei SPD nachhaltig geschädigt, was sich auch darin repräsentiere, dass bei den Bundestagswahlen auch in Rheinfelden ehemalige SPD-Hochburgen verloren gegangen seien. Es gehe ihm wie auch bei anderen Dingen vielmehr um Lösungen, die von den Politikern so auch vor Ort definiert und umgesetzt werden müssten.

Aus der Arbeit der Kreis-SPD berichtete Rolf Karrer. Als herausragenden Beschluss bezeichnete er die Entscheidung für den Bau des neuen Kreisklinikums, dass allein mit Investitionskosten in Höhe von rund 260 Millionen Euro veranschlagt ist. Das bisherige Krankenhaus in Rheinfelden könnte nach der Eröffnung des neuen Klinikums dann gegebenenfalls ein Medizinisches Versorgungszentrum werden, was allgemein begrüßt wurde. SPD-Kreisrätin Hannelore Nuss erinnerte in diesem Zusammenhang an die Schließung der Bad Säckinger Klinik, was auch Auswirkungen auf die Situation in Rheinfelden und die Lörracher Kliniken haben dürfte. Dies habe sie auch thematisiert, worauf die Landrätin das Thema an den Aufsichtsrat der Kliniken delegiert haben soll.

Lobende und anerkennende Worte gab es von Karin Paulsen-Zenke für den SPD-Bundestagskandidaten Jonas Hoffmann. Er habe es auch dem SPD-Ortsverein leicht gemacht, für ihn zu werben. Das erzielte Hoffmanns Ergebnis nannte sie beachtlich. Erfreut zeigte sie sich, dass er auch künftig als Bundestagskandidat zur Verfügung stehen und sich im Kreis engagieren will.

Wahlen: In den Vorstand des SPD-Ortsvereins wurde Harald Höhn als Beisitzer gewählt.

Mitglieder: 58

Vorsitzende: Karin Paulsen-Zenke, A.-Glattacker-Str. 8, 79618 Rheinfelden, Tel. 07623/20165, E-Mail: kpaulsen-zenke@gmx.de, Internet: www.spd-rheinfelden.de.