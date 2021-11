Rheinfelden Spielerisch durchs Abenteuer

Fast 100 Kinder hatten sich auf dem Pausenhof der Dinkelbergschule versammelt und lauschten Schulleiter Martin Jegle, der eine spannende Reise durchs Abenteuerland ankündigte. „Ihr müsst wilde Wasser und tiefe Schluchten überqueren und dabei viele Rätsel lösen. Dabei ist eines sicher: Das gelingt nur, wenn ihr im Team zusammenarbeitet“, schwor der Rektor die Kinder auf die bevorstehenden Aufgaben ein. An sechs Stationen waren Zusammenarbeit, Kreativität und Rücksicht gefragt. Die Kinder mussten beispielsweise eine magische Brücke bauen und ein Seeungeheuer überlisten. Anhand der Geschichte der Elster Ella, die eine tolle Schatzsucherin ist, setzten sie sich mit eigenen Schätzen und Talenten auseinander. Mit dem Respekt-Rap überlegten sie, was sie für ein respektvolles Miteinander in ihrer Klasse tun können. Nach jeder erfolgreich gelösten Aufgabe erhielten die Kinder einige Puzzleteile, die sie am Schluss zu ihrem Schatz zusammenfügen konnten: ein Foto ihrer Klasse.

Die Entwicklerin des 1000 Schätze-Programms, Heidi Kuttler aus Lörrach, war vor Ort und zeigte sich beeindruckt von der Offenheit und der professionellen Vorbereitung durch das Kollegium der Dinkelbergschule. Bereits bei der Konzeptionsentwicklung habe sie viele Hinweise erhalten, und auch die Ergebnisse des Praxistests fließen nun in das Programm ein. An der Durchführung hatten alle Beteiligten viel Spaß. So gab beispielsweise ein Kind bei der Auswertung an: „Mir hat alles gut gefallen, aber am meisten die tiefe Schlucht überwinden. Weil alle zusammengearbeitet haben. Und weil man da so schlau sein musste“.