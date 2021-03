Rheinfelden Sportliche Glücksfee aktiv

Zur Erinnerung: Am 6. Februar war der Verkauf der Online-Lose für den guten Zweck gestartet, das Los kostete zwei Euro. Zu gewinnen gab es T-Shirts, signiert mit den Unterschriften der Musiker der Rockband Die Toten Hosen. Am 20. Februar endete die Aktion, an der sich Menschen aus ganz Deutschland beteiligten. „Ein Ringer aus Witten in Nordrhein-Westfalen war der am weitesten entfernte Teilnehmer. Manche kauften nur ein Los, der Durchschnitt lag jedoch bei zehn bis 15 Losen, eine Teilnehmer erwarb sogar 100 Lose. Einige wollten kein Los, sie spendeten einfach so ein paar Euro“, berichtete Norbert Fehr bei der Auslosung. Mit Blick in die coronafreie Zeit steht für ihn fest, dass dann ein Sporttag für alle Generationen in Adelhausen stattfinden wird.