Rheinfelden Stadt feiert sich musikalisch

Jubiläum als Plattform für die lokalen Akteure

Zufrieden mit dem Auftakt der Festwoche zeigte sich dennoch Schlossbesitzer Alexander Schwabe. Er sprach sich dafür aus, einmal jährlich und in regelmäßigen Abständen eine Konzertwoche auf Schloss Beuggen zu veranstalten – ein Ort, der mit seiner 900-jährigen Geschichte schon einige Jahre mehr hinter sich gebracht hat als die Stadt, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiere, wie der Schlossbesitzer augenzwinkernd bemerkte.

„Wir sind 100 Jahre jung“, hatte denn auch zuvor bereits Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Begrüßung angemerkt. Im Rahmen des Jubiläums wolle man zeigen, was die Stadt, die Vereinswelt und die städtischen Institutionen können. Dass man Vereinen wie dem Musikverein Minseln mit dem Eröffnungskonzert eine Plattform biete, gehöre ganz unbedingt zu dieser Mission. Dankesworte richtete Eberhardt an Kulturamtsleiter Dario Rago und dessen Team für die Organisation der Festwoche.

Dass am Ende des Konzerts auch noch das „Badnerlied“ erklang machte deutlich, dass auf Schloss Beuggen aus Anlass des 100-jährigen Stadtjubiläums auch ein Stück Heimat in Szene gesetzt wurde. Der „Radetzky-Marsch „als Zugabe war ein weiteres „Zückerchen“ am Ende eines perfekten Eröffnungskonzerts.