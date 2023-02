Rheinfelden Stadt richtet Treffpunkte ein

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Monaten an der Ertüchtigung sogenannter Notfalltreffpunkte gearbeitet. Bereits voll einsatzfähig ist bislang der Bürgersaal im Rathaus, der in den vergangenen Wochen auch Stresstests unterzogen wurde. Doch weitere Treffpunkte sollen folgen. Bald soll es auch in der Fécamphalle so weit sein.