Rheinfelden Stadt spricht von „illegaler Müllentsorgung“

Nachbarn stören sich daran

Diese Person bekräftigt auf Nachfrage, dass auf dem Grundstück ein Haus kernsaniert worden sei. Da fielen nun einmal Bauschutt und Baumüll an. In Kürze werde dies jedoch alles entsorgt. Wie am Montagabend zu erfahren war, geht der Protest gegen den Müll nicht nur von einem Mitglied des Stadtteilbeirats, sondern von mehreren Nachbarn aus. Dort hieß es, es werde offenbar auch Schutt von anderen Baustellen auf dem Grundstück abgelagert. Dies sei zuletzt am Sonntagabend so passiert.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, sei das Amt für öffentliche Ordnung über die Müllablagerung informiert worden. Mitarbeiter der Behörde hätten sich alles angesehen. Der Eigentümer sei daraufhin aufgefordert worden, den Abfall zu beseitigen.