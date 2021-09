Rheinfelden Stadt startet kulturell voll durch

Die bunte Vielfalt des vorgelegten Programms erläuterte der Leiter des Kulturamtes, Dario Rago. Er präsentierte den neuen Flyer, der farblich abgegrenzt und mit großer Übersicht auf die Themen Konzert, Kabarett und Kindertheater eingeht. So auch auf das Stadtjubiläum, das mit dem Neujahrskonzert am 2. Januar musikalisch eingeläutet wird.

Kabarett

Das hochkarätige Kabarett-Programm beginnt bereits am 30. September mit dem Auftritt der „Schwabenrocker“ Kriwanek im Bürgersaal, während Christof Spörk im Oktober unter dem Titel „Christof Spörk goes Kuba“ für Lacher sorgen wird. Weitere Kabarett-Veranstaltungen folgen im November mit dem Duo „Junge Junge“ und im Dezember mit Anka Zink, die über „das Ende der Bescheidenheit“ philosophiert. Die fünfte Rheinfelder Lachnacht wird darüber hinaus am 28. Januar im kommenden Jahr mit einem frohen Mix aus Kabarett und Comedy aufwarten.

Jugendprogramm

Für die junge Generation beinhaltet das Kulturprogramm indes Geschichten wie die „vom kleinen Muck“, vom „Däumling Nils Karlsson“ sowie der Kinderkomödie „An der Arche um Acht“. Auf Weihnachten eingestimmt werden die Kinder mit dem „Drachen Otto“ im Dezember .

Musikprogramm

Silvesterkonzerte in der St. Josefskirche und in Eichsel im Dezember, ein Klavierkonzert sowie ein Konzert mit der Big Band „BSO“ im November zählen darüber hinaus zu den musikalischen Höhepunkten in diesem Jahr.

Vorverkauf

Ohne Vorverkaufsgebühr können Tickets für alle Veranstaltungen in der Tourist-Info, Karl-Fürstenberg-Straße 17, von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr oder samstags von 10 bis 13 Uhr bestellt werden.

Abendkasse

An der Abendkasse (eine halbe Stunde vor Beginn) können Tickets derzeit nur bei Veranstaltungen im Rheinfelder Bürgersaal erworben werden.

Für alle Veranstaltungen können Karten auch über www.reservix.de, allerdings zuzüglich Vorverkaufsgebühren, bezogen werden.

Weitere Informationen: www.rheinfelden.de/kultur, E-Mail: kulturamt@rheinfelden-baden.de, Tel. 07623/ 95 239.