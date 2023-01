Rheinfelden Stadt weist SAK-Vorwürfe zurück

Rheinfelden. Von dem in der Pressemitteilung des SAK dargestellten Sachverhalt distanzierten sich Schulleitung und Schulträger nachdrücklich. Der SAK hatte in seiner Ankündigung eine abweisende Stimmung beklagt. Darüber hinaus sei der Schulsozialarbeiter des SAK im Keller untergebracht worden, während die Schulsozialarbeiterin der Stadt das große Büro im Foyer bekommen habe.

Aktuell eine große Baustelle

Neben der städtischen Schulsozialarbeiterin, die seit Mai an der Realschule tätig sei, habe der SAK seine Stelle Anfang Oktober mit einem jungen Mitarbeiter besetzt. In einem Auftaktgespräch zwischen Stadt und SAK seien die Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit erörtert worden. „Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen ist die Realschule aktuell leider eine große Baustelle“, wird Vanessa Hünerli, die im Bereich des Hauptamts für den Themenbereich Schulen und Sport verantwortlich ist, zitiert. Daher müssten sowohl die städtische Schulsozialarbeiterin als auch der SAK-Mitarbeiter mit Provisorien leben. Mittelfristig solle die alte Hausmeisterwohnung saniert und dort die Schulsozialarbeit untergebracht werden. Dies sei auch so kommuniziert worden.