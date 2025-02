Rheinfelden: Stadt will im Jahr 2040 klimaneutral sein

Zum Abschluss der Veranstaltung unterzeichneten alle Beteiligten eine gemeinsame Absichtserklärung. Mit der Unterschrift bekräftigten die Unternehmen ihren Willen, die Stadt bei ihrem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, zu unterstützen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Der Landkreis, vertreten durch den Ersten Landesbeamten Ulrich Hoehler, begrüßte die Initiative und betonte, dass die Stadt Rheinfelden und die beteiligten Unternehmen hiermit eine Vorreiterrolle für die Region einnähmen. Über den großen Zuspruch zum Runden Tisch mit den Unternehmen freute sich Rheinfeldens Klimaschutzmanagerin Louisa Freytag. „Es war ein offener und interessanter Austausch, der hoffentlich die Tür für weitere Gespräche und Zusammenarbeiten öffnet“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Die Diskussion habe gezeigt, dass in den kommenden Jahren insbesondere die Zukunft der Wasserstoffversorgung in der Industrie eine relevante Rolle spielen werde.

„Wir sind uns natürlich bewusst, dass unsere Unternehmen selbst schon aktiv an den Klimathemen arbeiten“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Nachgang der Veranstaltung. Im Hinblick auf die nächsten 15 Jahre müsse man aber noch stärker zusammenarbeiten und Synergien nutzen, lautete sein Appell.