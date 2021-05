Rheinfelden Stadt will Vollgas geben bei der Kinderbetreuung

Zudem ist ein Waldkindergarten in Nordschwaben für eine Gruppe mit 20 Kindern geplant. Hier gilt es aber noch Probleme mit dem Standort auszuräumen. Nicht zuletzt hatte es geharnischte Kritik aus dem Ortschaftsrat gegeben, eine Kritik, die Bürgermeisterin Stöcker nicht so ganz nachvollziehen kann, wie sie sagte.

Aktuell werden in Nordschwaben weitere Standorte auf ihre Eignung untersucht. Ob ein Waldkindergarten hier oder möglicherweise in anderen Ortsteilen möglich sein wird, ist bis zum gewünschten Zeitpunkt 2022 mehr als fraglich.

Insgesamt heißt das: Die Warteliste wird zwar durch Schaffung neuer Plätze kleiner. „Aber Kita-Plätze bleiben eine Daueraufgabe für die Stadt“, sagten unisono Stöcker und Fuchs.

Und so gibt es auch schon zahlreiche Optionen, wo das Kita-Angebot erweitert werden könnte. Da wären etwa Alte Schule Herten, Kinderhaus Osypka mit einem Aufbau, Kindergarten Elisabeth in Minseln sowie Arche Noah in Nollingen oder auch in Adelhausen, und zwar hier per „TigeR“-Modell („Tagespflege in geeigneten Räumen“). Ebenso ist auch eine Kita im Bereich Römer-/Nollinger Straße geplant.

Einher geht mit den Ausbauplänen allerdings noch ein weiteres Problem: die Suche nach Fachkräften.