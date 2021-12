Rheinfelden Stadt wird Impfstützpunkt

Rheinfelden. Das Angebot soll die bereits bestehenden regelmäßigen Impftermine in den Städten und Gemeinden des Landkreises ergänzen. Der Impfstützpunkt wird in der Turnhalle der Gewerbeschule Rheinfelden eingerichtet, deren Träger der Landkreis ist. Am morgigen Sonntag findet der erste Termin statt. Das Angebot soll anschließend kontinuierlich ausgebaut und sobald möglich auf mehrere Termine in der Woche erhöht werden, wie der Landkreis in einer Pressemitteilung ankündigt. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird ausschließlich mit Termin geimpft. Die Termine müssen – wie auch bei allen anderen Impfaktionen des Landkreises – unter www.loerrach-landkreis.de/corona/impfen gebucht werden.

Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begrüßt das Vorhaben des Landkreises: „Dass das Impfteam des Landkreises Lörrach nun mit einem permanenten Impfstützpunkt bei uns in Rheinfelden vertreten sein wird, ist eine gute Nachricht. Wir müssen jetzt gemeinsam alles daransetzen, so viel wie möglich zu impfen“, wird er in der Mitteilung zitiert.