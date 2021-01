Rheinfelden Stadtwerke und ED sprechen

In ähnlicher Weise äußerte sich auch Alexander Lennemann, Leiter Kommunikation bei ED. Die Gespräche über eine mögliche Kooperation seien noch am Laufen. Zum aktuellen Stand wollte er sich nicht konkret äußern, er geht aber von einer sinnvollen Lösung aus.

Ungeachtet dessen bauen die Stadtwerke das seit 2015 bestehende Nahwärmenetz weiter aus. Nach dem Bau der Leitung in der Fußgängerzone steht derzeit der Abschnitt vom Oberrheinplatz hin zum Bahnhofsareal an. Danach soll es weiter in Richtung Warmbach und Schwimmbad gehen. „Es läuft alles wunderbar, wirklich perfekt“, lobt Daniel Weiß. Derzeit sind 40 Anschlüsse am Netz, mit denen 1500 bis 1800 Wohnungen versorgt werden. 80 Anschlüsse sind fertig gestellt, weitere sollen folgen. Mit Beginn der Heizperiode soll die Abwärme von Evonik ins Netz eingespeist werden.

ED hatte vor etwa zwei Wochen Vollzug mit der Versorgung des Gebietes Grendelmatt mit der industriellen Abwärme gemeldet. Abgenommen werden von Evonik rund 5,2 Megawatt, was für Tausende von Wohnungen ausreichen würde. Die überschüssige Wärme wird in einem technischem Verfahren in Strom umgewandelt.