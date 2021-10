Rheinfelden Städtebauliche Akzente

In bewährter Weise weitergeführt wurde die umfangreiche Sanierung des Wohnungsbestandes. Vor allem bei Mieterwechseln erfolge stets eine ausführliche Instandsetzung und, wenn erforderlich, auch Modernisierungen. Für diese Sanierungen wurden im Vorjahr rund 500 000 Euro aufgewandt. In etlichen Gebäuden wurden außerdem Einzelmaßnahmen erledigt, so wurde am Hornboden die alte Ölheizung durch eine Gasheizung ersetzt, in der Uhlandstraße wurden Garagendächer neu abgedichtet, und in den Buckmatten eine Korrosionsschutz-Anlage ins Trinkwassernetz eingebaut.