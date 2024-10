Rheinfelden: Steuersumme wird umverteilt

Im Jahr 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuererhebung aufgrund der bisherigen „Einheitsbewertung“ für verfassungswidrig erklärt, was dazu führte, dass der Landtag im Jahr 2020 aufgrund des im Jahr zuvor beschlossenen Bundesgesetzes das neue Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen hat, dessen Umsetzung nun auf kommunaler Ebene erfolgt.

Ab 2025 greift die Grundsteuerreform, welche auf Aufkommensneutralität der neuen Grundsteuer abzielt, was wiederum bedeutet, dass die künftig zu vereinnahmenden Grundsteuererträge in der Summe zu keinem Mehrertrag führen sollen. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer dann nur noch auf Grundlage von Grundstücksgröße und Bodenrichtwert berechnet.