Rheinfelden: Stimmungsvoller Blaulicht-Weihnachtskorso

„Wir wollen auch in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir für sie da sind.“ Mit diesen Worten beschrieb Feuerwehrkommandant David Sommer den Korso. Er selbst hatte ihn vor vier Jahren initiiert. Sommer brachte die Idee dazu aus seiner Heimat Magdeburg mit an den Hochrhein.

Am Sonntag säumten mehrere tausend Menschen die Straßen in Rheinfelden, als der Korso der Blaulichtorganisationen im Schritttempo an ihnen vorbeifuhr. In der Innenstadt warteten derweil ebenfalls viele Bürger, um den Zug am Kastanienpark zu empfangen.