Kein Kabelfernsehen, kein Internet, kein Festnetz: In einem Teil der Stadt Rheinfelden – überwiegend in Herten – ist das Kabelnetz von Vodafone seit Sonntagabend ausgefallen. Wann das Netz wieder funktioniert, ist derzeit noch nicht absehbar. Wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, trat die Störung gegen 18 Uhr ein. Betroffen seien bis zu 442 Kunden in Rheinfelden, die derzeit weder Kabel-TV noch Internet noch Festnetz-Telefonie nutzen könnten. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 442 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen seien. Zur Behebung müsse ein defektes Bauteil an einem örtlichen Verstärkerpunkt ersetzt werden. „Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es ist zwingend Tiefbau erforderlich. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor“, sagt Petendorf. Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort. Aktuell werde das genaue Reparaturkonzept erstellt, damit im letzten Schritt die Arbeiten begonnen und dann auch zügig vollendet werden könnten. Dabei werde das defekte Bauteil durch Tiefbauarbeiten ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Wann die vom Netzausfall betroffenen Kunden das Kabelnetz wieder nutzen können, konnte der Vodafone-Sprecher noch nicht sagen. Das Unternehmen bittet dafür um Verständnis. Text & Symbolfoto: Tim Nagengast