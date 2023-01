Rheinfelden Strahlkraft über die Stadt hinaus

Als eigenständiger Verein etablierte sich der Handballclub Karsau im Jahr 1982. Seither hat der Verein unzählige Kinder und Jugendliche im Handballsport ausgebildet. Viele von ihnen halten auch Jahre später noch ihrem Klub die Treue oder wirken gar im Vorstand mit.

Vor allem in sportlicher Hinsicht hat sich der TV Karsau einen Namen gemacht. Er nimmt aktuell mit sieben Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die Heimspiele finden in der Fécamp-Halle in Rheinfelden statt.

Ein Hauptaugenmerk legt der Verein auf die Jugendarbeit. Darüber hinaus ist es dem Handballclub wichtig, den Kontakt mit den Schulen aufrechtzuerhalten. „Hier gewinnt man Kinder und Jugendliche wie auch die Eltern für den Sport“, weiß die Schriftführerin Carmen Velten aus Erfahrung. Sie sagt, dass man gerade auch die Eltern für die Vereinsführung benötige. Anders ließen sich kleinere Sportvereine nicht mehr wirtschaftlich führen.

Dies bestätigt auch die Vorsitzende Elke Frank-Eschbach, die seit Jahrzehnten mit viel Herzblut dem HC Karsau in vielerlei Funktionen dient. Ihr selbst und ihren Mitstreitern ist es zu verdanken, dass der Handballsport im kleinen Stadtteil Karsau eine große Strahlkraft über Rheinfelden hinaus entwickelt hat.

Weitere Informationen: www.hckarsau-handball.de