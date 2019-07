Rheinfelden Stuart Wiesner leitet Rheinfelden Alloys

Wiesner kam Ende 2014 zu Aluminium Rheinfelden und verantwortete bei Rheinfelden Alloys das Ressort „Product and Business Development“. In dieser Funktion hat er maßgeblich die Palette innovativer Aluminium-Legierungen erweitert, wie es in der Mitteilung heißt. Sowohl in der Ausbildung als auch beruflichen Entwicklung hat sich Wiesner ganz der Aluminiumverarbeitung gewidmet. Seine Karrierestationen führten ihn unter anderem über Bühler, DGS Druckguss Systeme und Georg Fischer zu Aluminium Rheinfelden. Wiesner hat in Darmstadt Allgemeinen Maschinenbau und in Braunschweig Füge- und Schweißtechnik studiert. Dort promovierte er über das Thema „Wirtschaftliche Herstellung von schweißbarem Al-Druckguss“.

„Mich fasziniert die Aufgabe, auf Basis der bestehenden Technologien die Anwendungsbreite und die Internationalisierung unseres Unternehmens weiter voranzubringen“, teilt der neu ernannte Geschäftsführer von Rheinfelden Alloys mit. Das Potenzial des Rohstoffs und von Legierungen sei längst nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig stellten die Transformation zur Elektromobilität sowie aktuelle konjunkturelle Entwicklungen die Aluminium-Industrie vor neue Herausforderungen, lässt Wiesner wissen.