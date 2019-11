Rheinfelden Studium, Au Pair und Bäckerlehre

„Die Iven ist echt klasse“, lobt Bäckermeister Ralf Glück als ihr handwerklicher Ausbilder die 25-Jährige über den leckeren Teig. Ehrgeizig, interessiert, lernbegierig sowie pünktlich und zuverlässig: All diese Attribute schreibt er seinem Lehrling gerne zu. Und er ist sich sicher, dass Iven in knapp eineinhalb Jahren die Prüfung zur Bäckergesellin locker schafft.

„Es ist wunderbar hier, so etwas Kreatives und Schönes lernen zu dürfen“, betont die Indonesierin. Sie habe alles richtig gemacht mit dem Entschluss zu dieser Ausbildung. Im Vergleich zum Backen in ihrer Heimat sei hier alles viel, viel aufregender, vielseitiger und spannender. Daheim werde viel Salz und auch Reis eingesetzt, bei Brötchen gebe es nur eine Sorte. „Und hier gibt es so viele Möglichkeiten, es macht so viel Spaß“, strahlt sie. Und dass sie morgens in aller Herrgottsfrühe aufstehen muss, stört sie nicht. Froh ist sie indes, dass ihr die Familie ein kleines Auto für die Fahrerei zwischen Bad Säckingen, wo sie noch immer wohnt, und Rheinfelden zur Verfügung stellt. „Am Morgen fährt ja auch noch kein Zug“, lacht sie.

Sogleich schaut sie, die mit Nachhilfe in Mathematik ihr Taschengeld ein wenig aufbessert, in die nähere Zukunft. Nach erfolgreicher Lehre und ein paar Jahren als Gesellin würde sie gerne auch noch die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk machen. „Vielleicht mach’ ich später mal einen eigenen Laden auf“, träumt sie bereits heute von der Selbstständigkeit. Ob dies dann in ihrer indonesischen Heimat sein wird oder aber hier in Deutschland, lässt sie vorerst offen. „Aber mir gefällt es hier am Hochrhein sehr, sehr gut“, verrät sie und legt noch nach: „Hier ist so gute Luft, und die Landschaft ist so schön.“

Und zu guter Letzt: Ob sie denn auch die berühmte Schwarzwälder kennt? „Na klar“, sagt Iven, „selbst gemacht habe ich sie noch nicht, aber gegessen schon.“ Und? „Nun ja, sie schmeckt sehr gut, aber Linzertorte find ich besser“, lächelt sie.