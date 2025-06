Vier junge Mäner sollen am Mittwoch gegen 23.50 Uhr in der Eichbergstraße 24 in Rheinfelden an einem VW Caddy das hintere rechte Seitenfenster eingeschlagen haben, berichtet die Polizei. Danach seien die jungen Männer Richtung Mouscron-Allee davongerannt. Sie sollen dunkle Jogginganzüge angehabt haben. Hinweise von Zeugen werden an das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/7 40 40 erbeten .