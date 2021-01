Rheinfelden Tausende Mützchen für Neugeborene

Ist Stricken nur etwas für Hausfrauen und Omas? Von wegen. Brigitte Mahler, die im Berufsleben steht und zusammen mit ihrer Mutter Hedwig in einem Haus lebt, hatte vor vielen Jahren die Idee, mit dem Stricken zu beginnen. „Stricken macht großen Spaß. Es entspannt, und die Menschen, die man mit Selbstgestricktem überrascht, freuen sich“, beschreibt Brigitte Mahler das gute Gefühl, das sie mit ihrem Hobby verbindet.

Hedwig Mahler, die seit mehr als 60 Jahren in Beuggen lebt, kann beim Stricken am besten ausspannen. Wenn sie alleine ist, dann sitzt sie am liebsten in der gemütlichen Küche am Fenster mit Blick auf die Straße. In einem Körbchen hat sie stets die aktuelle „Strickete“ parat. Gerne gesellt sich Schwägerin Luise Lutz, die nur wenige Meter entfernt wohnt, dazu.