Rheinfelden: Tausende Strömen auf die Rheingaudi

Neunziger am Freitag

Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius feierte die Partymeile im Tutti-Kiesi-Kulturpark bereits am Freitagabend mit über 1000 Besuchern zahlreiche musikalische Höhepunkte. Im Mittelpunkt standen dabei die Auftritte der 1990er-Jahre-Eurodance-Formation „Fun Factory“, Sänger Dirk Fluss und weitere Interpreten, welche die Stimmung unter den Partygängern kräftig anheizten und zum Mitfeiern animierten. DJ Matze und DJ Neo Traxx feuerten die Menge an. Auch sie riefen die Musik der 1990er- und 2000er-Jahre in Erinnerung zurück, denn der Freitagabend war ganz diesen beiden Jahrzehnten gewidmet.

Malle am Samstag

Ganz im Zeichen von „Malle“-Partyschlagern und des EM-Achtelfinales Deutschland gegen Dänemark stand der Festival-Samstag, als mehr als 3000 Besucher im Tutti Kiesi eine Riesenfete feierten. Zu den Höhepunkten zählten die Auftritte des Ballermann-Barden Ikke Hüftgold, der Zipfelbuben und des Bierkapitäns. Sie brachten die Party-Arena bis spät in die Nacht zum Kochen, während parallel dazu das 2:0 der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft frenetisch gefeiert wurde.