Rheinfelden Taxifahrer wird beleidigt und geschlagen

Rheinfelden-Herten. Ziemlich zugesetzt haben vier Fahrgäste einem Taxifahrer in der Nacht auf Samstag in Herten. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die vier Männer zuvor aus Schweizer Rheinfelden in die Hertener Gewerbestraße chauffieren lassen. Beim Bezahlen der Fahrtkosten gerieten die Männer mit dem Taxifahrer in Streit und beleidigten ihn. Ein Fahrgast schlug den Fahrer sogar. Dieser konnte sich leicht verletzt in seinem Taxi einschließen. Die Männer versuchten dennoch, die Fahrzeugtüren zu öffnen und traten gegen das Taxi, ehe sie die Flucht ergriffen. Die Polizei fahndete ergebnislos. Allerdings liegen Hinweise auf die Männer vor, welchen das Polizeirevier Rheinfelden nachgeht und wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.