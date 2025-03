Wie dem für Umweltstraftaten zuständigen Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, mitgeteilt wurde, wurde in den Tagen vor dem 19. März im Bereich des ehemaligen Krankenhauses (Stadtteil Nollingen) am Vogelsang illegal Abfall entsorgt. Die Polizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat, weil nicht nur Sperrmüll, sondern auch zwei offene 40-Liter-Eimer entsorgt wurden, in welchen sich zumindest noch Restmengen Teer befanden. Hinweise von Zeugen bitte an das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/74040 oder beim Fachdienst Gewerbe und Umwelt, Tel. 0761/ 21689-200.