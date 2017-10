Rheinfelden Telekom will auch

Rheinfelden (kör). Die Stadt ist in einem Dilemma: Als Mitglied des kreiseigenen Zweckverbands Glasfaserausbau will sie natürlich gerade dessen Vorhaben unterstützen und fördern. Zugleich aber kann sie andere Anbieter in ihren Bestrebungen, ein Konkurrenzangebot aufzubauen, nicht stoppen. Diese Zwickmühle schilderte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung.

Anlass war die besorgte Anfrage von SPD-Stadträtin Karin Paulsen-Zenke, ob es denn stimme, dass die Telekom in Warmbach jetzt Glasfaserkabel verlegen wolle. Das musste der Rathauschef bestätigen. Nach seinem Wissen lägen der Bundesnetzagentur entsprechende Anträge vor. Er verwies darauf, dass das Unternehmen nach den gesetzlichen Vorgaben Häuser erschließen dürfe. Die Verwaltung habe die Bundesnetzagentur aber darauf hingewiesen, dass es kaum zu vermitteln sei, wenn die Straßen in Warmbach schion wieder aufgerissen würden. Bekanntlich waren die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt gerade erst vor kurzem abgeschlossen worden.

Zudem merkte Eberhardt an, dass die Telekom jetzt auf einmal die Initiative ergreife, um keine Kunden zu verlieren. In der Vergangenheit hatte sie eher die Taktik des „Rosinenpickens“ angewendet.

Das Stadtoberhaupt konnte aber auch eine aus seiner Sicht erfreuliche Nachricht vermelden: Nordschwaben hält den kreisweiten Rekord beim Anschlusswillen an das Glasfaserkabel des Zweckverbands. 90 Prozent der Bürger des kleinsten Rheinfelder Ortsteils wollen mit machen. Was aber nur wenig verwundern dürfte, hatte doch Ortsvorsteherin Rita Rübsam in der Vergangenheit immer geklagt, dass man in „ihrem“ Nordschwaben noch nicht einmal mehr ein normales Telefon neu anschließen könne, geschweige denn einen Internetzugang, derart überlastet sei das Netz.