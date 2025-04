Rheinfelden: „Tempo 30“ wird massiv ausgeweitet

Obert verwies in diesem Zusammenhang auf den ersten LAP im Jahr 2015, in dessen Rahmen lediglich Bundesstraßen bezüglich Lärmimmissionen begutachtet worden waren. Schon damals habe man an verschiedenen Stellen der Bundesstraßen bereits Flüsterbelege auf Fahrbahnen aufgebracht, um den Lärm zu reduzieren. Im Jahr 2020 habe man bei der Fortschreibung des LAP ausschließlich Degerfelden untersucht.

Nun gehe es um alle Hauptstraßen in Rheinfelden und den Ortsteilen. Als Ergebnis skizzierten die Beteiligten insgesamt 17 Maßnahmen für ganz Rheinfelden, die aufgrund von Rechenergebnissen des Planungsbüros vorgeschlagen wurden.