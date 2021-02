Rheinfelden Testmöglichkeit in den Kitas

Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität

Die Testdurchführung in den städtischen Kitas wird zu Beginn in den Einrichtungen durch eine medizinische Fachkraft des Caritasverbandes Hochrhein begleitet, so dass eine medizinisch-fachliche Anwendung gewährleistet ist. „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar“, erklärt Bürgermeisterin Diana Stöcker. In ihren Augen ist das vom Land ab dem 21. Februar in Aussicht gestellte Verfahren mit Tests der Kita-Mitarbeiterinnen bei Apotheken und Hausärzten zu kompliziert und schwerfällig. „Ich habe dies auch dem Städtetag mitgeteilt und hoffe, dass wir in Rheinfelden bei unserem Konzept „der kurzen Wege“ bleiben können“, betont die Bürgermeisterin.

Mit den bestellten 500 Schnelltests will die Stadt die Lücke bis zum Testbeginn von Kita-Personal „durch das Land“ überbrücken. Ab dem 21. Februar will das Land entsprechende Schnelltests zur Verfügung stellen „Wir hoffen, dass die regelmäßige Testung, durch die sehr schnell Infektionsketten unterbrochen werden können, da insbesondere asymptomatische Infektionen erkannt werden, bei der Rückkehr zu etwas Normalität im Bereich der Kitas hilft“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.