Rheinfelden Tracht gehört einfach dazu

Hunderte waren in Feierlaune. Zwei Tage lang zog das Oktoberfest des Musikvereins Nollingen Besucher an.

Rheinfelden (pem). In der Hebelhalle ging am Samstag und am Sonntag die Post ab. Hits erklangen in der zum Stadl umfunktionierten Hebelhalle und Samstagnacht gab die Band „Wälderwahn“ im munteren Wechsel mit verschiedenen Klängen, die von volkstümlicher bis zu Schlager- und Rockmusik reichte, ein passendes Debüt.

In Richtung bayrisch-böhmische Blasmusikklänge ging es anderntags beim Frühschoppenkonzert weiter. Und neben den Auftritten der befreundeten Musikvereins aus Inzlingen und Degerfelden spielte flott und heiter auch die Jugendgruppe des Gastgebers Musikverein Nollingen. Und während der Sonntag eher für die ältere Generation war, so lockte die Lederhosenparty Samstagnacht vor allem das jüngere Volk an. Die Bescher ließen sich nicht lumpen: Fast alle Madl und Damen kamen im schicken Dirndl, die Burschen und Herren trugen Krachlederhosen und Trachtenanzüge.

Weshalb tragen so viele die bayerische Tracht beim Oktoberfest? „Weil es Spaß macht sich so zu verkleiden und weil dadurch auch eine ganz besondere Stimmung entsteht“, fasste es Patrick Becker, der an der Spitze des Musikvereins Nollingen steht, zusammen. Anne, die zusammen mit Ali und Tabea das Fest besuchte, sieht es so: „Ein Dirndl gehört zum Oktoberfest, das ist ein Muss und ein fester Bestandteil in der Garderobe“. Ali hingegen gesteht: „Ich hab auf die Schnelle einen Jägermeisterhut und ein Trachten-T-Shirt aufgetrieben“.