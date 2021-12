Rheinfelden Trickdieb stiehlt Bargeld aus Wohnung

Angeblicher Uhrenhändler

Gegen 10 Uhr wurde der 84-Jährige an der Kreuzung Müßmatt-/Fritz-Rössler-Straße aus einem Auto heraus von einem Mann angesprochen. Er verwickelte den Senior in ein Gespräch, gewann sein Vertrauen und gab sich als Uhrenhändler aus. In der Wohnung des Seniors übergab der Tatverdächtige ihm drei offensichtlich neue Uhren im Etui und mit Preisschild als Sicherheit für Bargeld, das der Tatverdächtige für die Verzollung benötige und zurückzahlen werde, so sein Versprechen. Der Senior übergab dem Mann mehrere hundert Euro aus einer Kommode. In einem unbeobachteten Moment griff der Tatverdächtige in diese Kommode, entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag daraus und flüchtete.