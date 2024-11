Rheinfelden: Trickdiebe machen reiche Beute

Alte Frau übertölpelt

Er wolle das Spendenglas, welches in der Klinik steht, abholen. Mitarbeiter der Klinik wurden aber misstrauisch und informierten die Polizei. Bevor die Beamten vor Ort eintrafen, entfernte sich der Mann ohne Diebesgut. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird so beschrieben: Etwa 1,65 Meter groß, schwarze kurze Haare, dunkelblaue Bomberjacke und eine dunkelblaue Hose.

Kurz darauf, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 83-jährige Frau Opfer eines Geldwechselbetrügers. In Höhe der Schule an der Adolf-Senger-Straße wurde die Seniorin von einem unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Die hilfsbereite 83-Jährige wechselte Kleingeld und bemerkte laut Polizeibericht erst später, dass der Mann in einem wohl günstigen Moment das Scheingeld aus ihrer Geldbörse gezogen hatte. Der Unbekannte Mann soll etwa 1,60 Meter groß sein, hatte schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug dunkle Kleidung. Er sei mit einem weißen Kleinwagen davongefahren.