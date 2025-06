Die Polizei meldet zwei Trickdiebstähle aus Rheinfelden. Eine 84-jährige Frau wurde in ihrem Haus am Freitag in der Alemannenstraße Opfer eines Einschleichdiebstahls. Gegen 11.45 Uhr bemerkte sie in ihrem Haus eine männliche Person, die sich hinter der angelehnten Küchentür versteckte. Der Mann fragte nach einem Glas Wasser und nutzte die kurze Abwesenheit der Frau, um Bargeld aus ihrer Geldbörse und Goldschmuck aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Der Mann soll 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe laut Polizei eine dunkelfarbigen lockige Kurzhaarfrisur ausgestattet und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Wenig später gegen 17 Uhr versuchte ein Mann, sich bei einer 80-jährigen Seniorin im Fecamp-Ring als Partner der Reinigungskraft der Frau auszugeben und in die Wohnung zu gelangen. Die Frau ließ den Mann in die Wohnung, der jedoch keine Wertsachen fand. In diesem Fall war der Täter zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine braune Hautfarbe. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07623/74040 an das Revier Rheinfelden.