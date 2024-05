Zu einem Trickdiebstahl ist es laut Bericht der Polizei am Freitag gegen 10 Uhr im Kaufland-Parkhaus an der Großfeldstraße in Rheinfelden gekommen. Hierbei wurde der 88-jährige Geschädigte durch einen unbekannten Täter nach Kleingeld gefragt. Daraufhin begann dieser, in seinem Geldbeutel nach Münzgeld zu suchen. Während dieses Suchvorgangs griff der unbekannte Täter laut Angaben des Geschädigten mehrfach in dessen Geldbeutel, weswegen sich dieser dazu entschied, dem Täter doch kein Münzgeld zu geben. Nachdem der unbekannte Täter die Örtlichkeit verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte jedoch das Fehlen eines 100-Euro-Scheins aus seinem Geldbeutel, informiert die Polizei in der Pressemitteilung. Der unbekannte Täter wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, athletischer Körperbau, brauner Haarkranz an den Seiten, oben kahl rasiert, kein Bart, bekleidet mit blauen Jeans und weißem Kurzarmhemd. Er sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, oder,denen verdächtige Personen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Vorfall aufgefallen sind, werden gebeten, sich rund um die Uhr unter der Tel. 07623/740 40 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.