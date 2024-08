Rheinfelden: Trottoirfest in Rheinfelden

Das Trottoirfest findet vom 30. August bis zum 1. September in der Alten Landstraße, dem gegenüberliegenden Friedrichsplatz und der angrenzenden Güterstraße statt. Dabei dürfte die Stadt Rheinfelden ) auch in diesem Jahr ein Fest der Vereine, der Partnerstädte und der Bevölkerung feiern, das zu den schönsten und traditionsreichsten Veranstaltungen am Hochrhein zählt.