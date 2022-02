Rheinfelden Trotz Corona jede Menge geboten

Elektronikwerkstatt

Im Rahmen der Elektronikwerkstatt bauen Kinder, Betreuer und ein Elektromeister eine lebensgroße Mitmachstation, die leuchtet, sich dreht, spricht, zum Mitmachen animiert und vor allem einen Bezug auf die Rechte der Kinder nehmen oder sie symbolisieren soll. Dabei sind die Ideen der Kinder gefragt. Zu diesem Kurs können sich Kinder das ganze Jahr über hinzugesellen. Start ist am Freitag, 11. März.

„Garten kreativ“

Neu ist auch der „Garten kreativ“. Der Garten im Tutti Kiesi bietet viel Platz für kreative Ideen zum Bepflanzen und Gestalten. Beim Korbflechten mit Peddigrohr wird eines der ältesten Handwerke der Menschheit angeboten.

Tutti-Kiesi-Hühner

Ein Dauerbrenner ist „Es gackert und kräht“, denn seit vergangenem Sommer leben sieben Hühner und ein Hahn im Tutti Kiesi. „Viele Kinder haben keine Möglichkeit für Haustiere. Sie lieben die Hühner und sie lernen, wie man mit ihnen umgeht und was sie gerne fressen. Die Tiere sind schlau und zwischenzeitlich richtig zutraulich“, berichtet Amann. In der „Holzwerkstatt“ werden Sportbumerangs gebaut.

Anmeldung erforderlich

Für all diese Angebote ist vorab eine Anmeldung erforderlich.

Offener Treff

Bereits seit Januar läuft immer am Wochenende der „Offene Spiel- und Familientag“. „Zum Teil sind es 80 Personen, und das motiviert uns“, sagt Lindeman. Lesen in der Leseecke, Brettspiele, Rollerfahren, Hüttenbauen oder einfach nur mit Freunden treffen sowie an bestimmten Tagen ein besonderes Thema behandeln – es ist ein offenes Angebot für Kinder und Eltern.

Ferienbetreuung

Wie gewohnt wird in den Oster-, Pfingst-, Sommer- (erste bis dritte Woche) und in den Herbstferien eine verlässliche Betreuung angeboten. Die Kinder werden beim Ferienangebot auf dem Spielgelände, im Spielhaus, dem Hüttenbauplatz und in den Werkstätten von 8 bis 16 Uhr betreut.

Neu beim Ferienangebot im Spiel- und Kulturhaus Tutti Kiesi ist die einkommensabhängige Preisstaffelung. Kostenfreie und ermäßigte Betreuungsplätze gibt es auf Anfrage. Aufgrund von Corona können noch immer keine Tagesanmeldungen angebnommen werden. „Wir brauchen Planungssicherheit“, verdeutlicht Alexander Keil.

Weitere Informationen: www.tuttikiesi.de