Rheinfelden Überraschung am 17. Oktober

Die 3. Ausgabe des Jubiläumsmagazins stellte der Leiter des Kulturamtes, Dario Rago, vor. Als Höhepunkte bezeichnete er wie auch Rolf Brugger vom Förderverein den Galaabend am 19. November. Beide verwiesen auf die Festlichkeit des Anlasses. So werde auch eine entsprechende Abendgarderobe erwartet.

Etliche Veranstaltungen

Zu den weiteren Höhepunkten zählte Rago den Wertetag „Freiheit“ am 24. September im Garten der Christuskirche sowie den grenzüberschreitenden Blaulichttag am 22. September. Unter der Rubrik „Wir sind engagiert und aktiv“ stellte er eine Brunnenexkursion in Nollingen am 1.Oktober vor, während der Auftritt des Weltstars Sol Gabetta am 25. September in der Pfarrkirche St. Josef ein glanzvoller musikalischer Anlass werden wird.

Zu den weiteren herausragenden Ereignissen zählte der Leiter des Kulturamtes das Kindertheater „An der Arche um Acht“ am 21. Oktober im Bürgersaal, die humoristische Veranstaltung mit Bezug auf Loriot am 2. Oktober im Campus an der Jahnstraße sowie die Ausstellung „Panta Rhei(n)“ die vom 2. Oktober dieses bis zum 12. Februar im Haus Salmegg zu sehen ist.

Die von der Bürgerstiftung mitbetreuten Bürgerprojekte stellten beim Pressegespräch Norbert Dietrich und Gaby Dolabdjian vor.

Sie bezogen sich auf das bisher Dagewesene wie auch auf die künftigen Veranstaltungen in diesem Jahr. Dazu zählten sie die Rikscha-Fahrten, die Erzählcafés, die Baumpflanzaktionen sowie die Vortragsreihen, die in der VHS-Cafeteria veranstaltet werden. Die „Rheinfelder Geschichtshappen“ sollen derweil noch als Video erscheinen. Stadtführungen und Rundgänge sollen das Jubiläumsprogramm in den kommenden vier Monaten darüber hinaus bereichern.

Weitere Informationen: www.rheinfelden.de/stadtjubiläum