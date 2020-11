Rheinfelden. Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in Rheinfelden haben am Donnerstagabend, 26. November, gegen 17.30 Uhr Einbruchspuren an der Hintertüre des Gebäudes entdeckt und die Polizei verständigt. Nach ersten Feststellungen haben Unbekannte gewaltsam versucht, in das Haus an der Basler Straße einzudringen, was aber nicht gelang, wie die Polizei mitteilt.