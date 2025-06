Die Polizei sucht einen Fußgänger, der am Montagnachmittag an einem Unfall mit einem VW Tiguan in der Friedrichstraße beteiligt gewesen sein soll, heißt es in einer Mitteilung. Nach Angaben der 39-jährigen Fahrerin des Tiguan wollte sie bei Nummer 89 rückwärts in die Friedrichstraße einfahren. Dabei sei es zu einem Kontakt mit einem Fußgänger gekommen, der auf dem Gehweg ein Fahrrad schob. Am VW Tiguan entstand am Heck ein Schaden von 1000 Euro, heißt es. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht unter Tel. 07623/74040 Hinweise auf den Fußgänger. Er sei zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, habe braune, kurze Haare, einen Kinnbart und eine Tätowierung am Unterarm. Auf dem Rad sei ein junges Mädchen mit blonden Haaren gesessen. Der Mann sei von einer blonden Frau auf einem E-Scooter begleitet worden.