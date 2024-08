Die Polizei sucht Zeugen zu einem nicht abschließend geklärten Verkehrsunfall, der sich am Freitag am Kreisverkehr Keltenstraße / Untere Dorfstraße / Holbeinstraße ereignete. Bisher bekannt ist laut Polizei, dass ein 84-Jähriger von der Keltenstraße her in den Kreisverkehr fuhr. Aus Richtung der Unteren Dorfstraße fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Auto in den Kreisverkehr. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro; die Fahrzeuge blieben aber fahrbereit. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Ford Fiesta sowie einen grau-silbernen Mercedes der B-Klasse. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich beim Polizeirevier in Rheinfelden unter Tel. 07623/740 40 zu melden.