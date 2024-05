An mehreren Autos wurden in der Nacht auf Donnerstag zwischen 1.20 Uhr und 4.30 Uhr die Seitenscheiben eingeschlagen (wir berichteten). Aus den Fahrzeugen wurden nach jetzigem Stand Münzgeld und Kreditkarten gestohlen. Die Taten erstreckten sich vom Bahnhof Beuggen, dem Ortsteil Beuggen (Weimarstraße/Am Ölberg), Riedmatt (Brombachstraße) bis Schwörstadt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden am Bahnhof in Schwörstadt zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren kontrolliert. Die Überprüfungen führten zu einem Tatverdacht gegen die beiden. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 / 74 04 0, in Verbindung zu setzen. Aufnahmen aus Überwachungskameras sollten auf verdächtige Personen überprüft werden. Die Polizei bittet weiterhin, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort unter der 110 zu melden.