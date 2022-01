Rheinfelden Vernetzerin mit Know-how

Rheinfelden. Die 32-Jährige hat in Leipzig Kulturwissenschaften und in Ludwigsburg sowie Kehl Europäisches Verwaltungsmanagement studiert. Erste berufliche Erfahrungen konnte Lerch bei der Stadt Ludwigsburg im Referat Nachhaltige Stadtentwicklung, am Steinbeis-Europa-Zentrum in Karlsruhe sowie zuletzt an der Bauhaus-Universität in Weimar sammeln. Neben dem fachlichen Know-how sowie umfassenden Kenntnissen im Projektmanagement bringt die neue Klimaschutzmanagerin vor allem auch viel Expertise in der Einbindung und Vernetzung verschiedenster Akteure mit, wie die Stadt Rheinfelden in einer Pressemitteilung schreibt.

Fähigkeiten, von denen nun die Stadt profitieren wird, zeigt sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt überzeugt. Er sieht Lerch bestens für die neue Aufgabe gerüstet. Um hausintern Synergien zu nutzen, wurden sowohl die Stelle der Klimaschutzmanagerin als auch der Energiemanagerin neu bei der Stadtplanungs- und Umweltabteilung (Stadtbauamt) angesiedelt und nicht wie bisher beim Amt für Gebäudemanagement. Mit dieser organisatorischen Umstrukturierung reagiert die Stadt auf die geänderten Rahmenbedingungen und die zunehmende Bedeutung des Themas.