Ein Unbekannter beschädigten am Donnerstag gegen 22.40 Uhr ein Fenster und versuchten, in ein Gebäude eines Entsorgungsfachbetriebs in der Güterstraße einzusteigen. Vermutlich wurde der Unbekannte durch die ausgelöste Alarmanlage gestört. Das Gelände der Firma sowie das betroffene Gebäude wurden von der Polizei durchsucht. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.