Rheinfelden Vertrauen in Kommandant Uwe Kuhlmann

16 Übungsabende sowie die Regioübung mit den Wehren aus Dossenbach und Schwörstadt fanden nach der Corona-Pause wieder statt. Während Patrick Tarnowski die Truppführer-Ausbildung bestand, absolvierte Daniel Kuny den Gerätewartlehrgang. Nachwuchskraft Erik Sutter befindet sich zudem in der Schlussphase der Grundausbildung und erwarb 2022 die Leistungsspange der Jugendfeuerwehr.

Ausbaufähig sei indes die Zahl der Bewegungsfahrten mit dem Löschfahrzeug der Abteilung. „436 Kilometer sind zu wenig. Da muss auch ich mir an die Nase fassen“, bemängelte Uwe Kuhlmann. Sowohl für die Fahrpraxis als auch zur Funktionserhaltung seien regelmäßige Ausfahrten notwendig.

Schriftführer Maurice Grunert gab einen Einblick in die kameradschaftlichen Anlässe. Beim Atemschutzpokal belegte Patrick Tarnowski im Trupp den zweiten Platz, im Einzel Rang sieben.

Finanzen

Dank mehrerer Bewirtungsveranstaltungen konnte der stellvertretende Kassenwart Martin Kuny ein kleines Plus in der Kameradschaftskasse vermelden. Davon sollen in diesem Jahr einige Ausflüge finanziert werden. Wohin es gehen soll, darüber werde noch informiert, hieß es an der Hauptversammlung.

Wahlen

Neben den erwähnten Entscheidungen wählte die Versammlung Stefan Kuny als Ersatz für Konrad Jehle in den Abteilungsausschuss und bestätigte Ralf Maszurimm in dieser Funktion für weitere fünf Jahre. Georg Kuny wurde durch die Altersmannschaft zum stellvertretenden Obmann bestellt.

Ehrungen

Die Ehrung der Stadt Rheinfelden für 20-jährigen Feuerwehrdienst erhielt Martin Brandl nachträglich. An der Gesamtwehrversammlung bekommen Daniel Kuny und Tobias Sutter die Landesehrung in Silber für 25 Jahre.

Probenbesuch

Wegen des Aussetzens der Probenpflicht erfolgte keine Statistik. Einzig Uwe Kuhlmann kam auf 100 Prozent. Für die meisten Kilometer mit dem Löschfahrzeug bekamen Daniel Kuny (129 Kilometer) und Matthias Huber (112 Kilometer) ein Präsent.

Mitglieder: 19 Aktive (+1), Zwölf Mitglieder Altersmannschaft (0), ein Mitglied Jugendfeuerwehr (0)

Kontakt: Abteilungskommandant Uwe Kuhlmann, Tel. 07622 / 66 82 36