Rheinfelden: Verunglückte Frau ist in kritischem Zustand

Die am Dienstagnachmittag schwer verunglückte 68-jährige Autofahrerin (wir berichteten) war laut Polizei etwa 300 Meter vor dem Turbinenkreisel, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau touchierte mit ihrem Auto die Schutzplanke. Dieses rollte geradeaus weiter in Richtung Turbinenkreisel, fuhr zunächst auf ein anderes Auto auf und anschließend weiter ungebremst in den Kreisverkehr hinein. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Lastwagen samt Anhänger. Dabei verklemmte sich das Auto zwischen Lastwagen und Anhänger und wurde mehrere Meter mitgezogen.