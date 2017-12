Rheinfelden Verwirrter macht Probleme

Rheinfelden. Ein 54-jähriger Mann hat laut Polizeibericht am Mittwoch ein 54-jähriger Mann in Warmbach für Unmut gesorgt. Kurz nach 4 Uhr rief ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Warmbacher Straße bei der Polizei an, da sein Nachbar schon die ganze Nacht im Treppenhaus auf und ab laufen würde und auch schon mehrfach bei ihm geklingelt habe. Die Streife traf tatsächlich im Treppenhaus einen sichtlich aufgelösten 54-jährigen Mann an, der angeblich nach seinem Geldbeutel suchte. Er konnte von den Beamten beruhigt werden.

Gegen 7.40 Uhr ging erneut die Mitteilung ein, dass der 54-Jährige immer noch am Lärmen sei, die ganze Nacht herumgeschrien habe und auf Sachen und Möbel in seiner Wohnung eingeschlagen haben soll. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Störenfried nicht mehr in seiner Wohnung, worauf die Streife wieder abrückte.

Gegen 12 Uhr gingen mehrere Mitteilungen beim Revier ein, dass auf der Fahrbahn der Warmbacher Straße ein Mann herumspringe und einen verwirrten Eindruck mache. Die Streife konnte den Genannten, es war wieder der 54-Jährige, schließlich in der Güterstraße finden. Der offensichtlich psychisch Angeschlagene wurde einem Arzt vorgestellt.