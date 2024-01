Rheinfelden: VHS wird 60 Jahre alt

Gesundheitsbereich

Papoutsakis ist auch verantwortlich für den Bereich Gesundheit, zu welchem drei Informationsveranstaltungen sowie ein erweitertes Kursangebot zu den Themen Entspannung (neu: Märchen für Erwachsene), Yoga, Wirbelsäulengymnastik, Fitnessgymnastik und Weiteres genauso gehören wie Kochkurse, davon viele besonders für Kinder interessante.

Zum Kreativbereich zählen zudem ein Theater-Workshop, Mal-, Foto- und Tanzkurse. Auch Wanderungen und sportliche Themen stehen wieder im Programmheft.

Bereich Sprachen

Gabi Kromer ist mitverantwortlich für den umfangreichen Bereich Sprachen. Mehr als 70 Kurse in 15 Fremdsprachen, dazu Deutsch als Fremdsprache, auch für Kinder, sowie Integrationskurse und Einbürgerungstests bietet die VHS an. Einmalig in der ganzen Region sind Sprachkurse an Wochenendtagen.

Außerdem soll im Sprachen-Café der Schule im sogenannten Tandemkurs die Möglichkeit offeriert werden, sich in gemütlicher Atmosphäre mit Muttersprachlern in der Lieblingsfremdsprache zu unterhalten. Im Bereich Schule stehen Lernförderungskurse in Mathematik, Englisch sowie neu: Deutsch für Schüler der zehnten Klasse zur Auswahl. Die VHS steht dabei in enger Zusammenarbeit mit allen städtischen Schulen.

Das neue Semester-Programmheft liegt ab sofort in der VHS, dem Rheinfelder Bürgerbüro sowie in mehreren örtlichen Betrieben aus.

Anmelden kann man sich via Talons auf der Rückseite des Programmhefts, im Sekretariat der VHS oder via Internet unter www.vhs-rheinfelden.de.